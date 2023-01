Ewoud Pletinckx na periode zonder overwinning: “Zou graag nog eens de nul houden en onze kansen afmaken”

De dubbele nederlaag tegen KV Kortrijk is aangekomen bij Pletinckx en co. En de manier waarop, met telkens drie tegendoelpunten, nog meer. — © BELGA

Al meer dan twee maanden zit OH Leuven zonder zege. Een beetje dramatisch uitgedrukt natuurlijk, want er zijn in die WK-periode maar drie wedstrijden afgewerkt. En toch is het behoorlijk dringend tijd om nog eens punten te rapen, zeker tegen een rechtstreekse concurrent als Westerlo. Dat weet ook Ewoud Pletinckx (22). “Als we de aansluiting willen behouden, moeten we winnen.”

De dubbele nederlaag tegen KV Kortrijk is aangekomen bij OH Leuven. En de manier waarop, met telkens drie tegendoelpunten, nog meer. Gelukkig heeft centrale verdediger Ewoud Pletinckx altijd een heldere uitleg klaar.

Twee keer drie tegengoals slikken tegen Kortrijk, dat kan niet goed zijn voor het vertrouwen.

“Zeker niet. Het zijn twee zure nederlagen geweest. In de beker hadden we veel ambitie en was het zeer pijnlijk dat we er op die manier uitgingen, en ook voor de competitie was Kortrijk een wedstrijd die we moesten winnen. Het heeft pijn gedaan.”

Heb jij daar een uitleg voor?

“Het is niet dat we slecht spelen, maar we hadden wat ongeluk en slikken te makkelijk tegendoelpunten. De efficiëntie ontbreekt aan beide kanten van het veld en dat zorgt ervoor dat we te weinig punten rapen.”

Waar heeft dat gebrek aan efficiëntie mee te maken? Toeval? Vormpeil?

“Als ploeg kom je nu eenmaal soms in zo’n situatie. Dat gebeurt bij andere clubs ook. Ik zou graag nog eens de nul houden en onze kansen afmaken. We moeten proberen wedstrijden snel in een definitieve plooi te leggen.”

Na negentien wedstrijden zitten jullie aan dertig tegendoelpunten. Beetje te veel, toch?

“Ik ken die cijfers niet, maar het is inderdaad te veel. Ik heb na een wedstrijd al vaak gedacht dat we toch weer te veel doelpunten hebben geslikt. Het is niet dat we elke keer defensieve blunders maken, maar het zijn wel vaak stomme goals.”

Zijn jullie soms iets te voortvarend in het aanvallen waardoor er achterin gaten vallen?

“Dat aanvallend spel is ook een kwaliteit. We staan daar nog altijd achter en dat heeft al veel opgeleverd.”

Jij bent een beetje de leider achterin. Voel je je dan verantwoordelijk voor al die tegendoelpunten?

“Zeker, maar dat geldt ook voor de andere verdedigers. Het is niet dat zij het zich minder aantrekken.”

Wat verwacht je van de wedstrijd tegen Westerlo?

“Die is heel belangrijk. Ze hebben vier punten meer dan wij, dus als we de aansluiting willen behouden, moeten we winnen. De ambitie is nog altijd om play-offs te spelen en we hebben al genoeg punten laten liggen.”

Hoe kijk je naar jouw individuele seizoen? Ondanks die dertig tegendoelpunten doe je het lang niet slecht.

“Zelf ben ik ook tevreden. Mijn seizoensstart was goed en daarna heb ik een stabiel seizoen afgewerkt. Het is niet dat ik de uitblinker ben, maar dat is ook niet mijn stijl. Ik heb niet zoveel ups en downs en probeer het simpel te houden. Er zijn er anderen met de kwaliteiten om het verschil te maken.”

De vorige keer dat we jou spraken, vertelde je dat het EK voor beloften later dit jaar in Roemenië en Georgië een groot doel is. Zit je nog op schema om erbij te zijn?

“Dat denk ik wel. Het is nu wel van in september geleden dat we zijn samengekomen en momenteel ligt alles even stil, ook het contact met de bondscoach, maar in maart is er een nieuwe stage. Meteen de laatste voor het EK in juni. Mijn focus ligt nu gewoon op OHL. Een selectie bij de nationale ploeg volgt uit goede prestaties bij de club.”