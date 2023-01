Drugsmaffia rekruteert studenten “om in Antwerpse havenbedrijven te infiltreren”

De drugsmaffia rekruteert studenten via hogescholen om zo in Antwerpse havenbedrijven te infiltreren. Dat zegt Stephan Vanfraechem, algemeen directeur bij Alfaport Voka, het platform voor werkgevers in de haven. Studenten zouden dan worden aangespoord om een bepaald diploma te behalen, bijvoorbeeld in de logistiek, om dan in de drugstrafiek te stappen. AP Hogeschool werkt daarom preventief samen met de politie.

Waar vroeger havenarbeiders benaderd werden, gaan drugsbendes vandaag de dag op zoek naar mensen met specifieke profielen die willen binnenraken in havenbedrijven en zelfs naar jongeren die op het punt staan een studiekeuze te maken. Zij worden dan aangespoord om opleidingen zoals logistiek of bedrijfsmanagement te volgen, om daarna in de haven aan de slag te gaan voor de bende.

“Het stadium van havenarbeiders ronselen zijn we voorbij. Ze zoeken ook bij bedienden, bij agenturen, bij expeditie, maar ook bij terminals. Ze zoeken zeer gericht en dat is wat we moeten onthouden en waar we ons tegen moeten wapenen. Dat is ook wat we doen met Alfaport/Cepa, met een sensibiliseringscampagne”, aldus Stephan Vanfraechem.

AP Hogeschool in Antwerpen heeft opleidingen in transport en logistiek en ook bedrijfsmanagement, maar laat weten voorlopig geen indicatie te hebben dat er studenten worden gerekruteerd. De school werkt wel al samen met politie en parket om in te zetten op preventie.

