Tweede lading geheime documenten werd gevonden in garage van privéwoning Joe Biden

De tweede lading geheime documenten die bij Joe Biden gevonden werd, lag in de garage van het huis van de Amerikaanse president in Wilmington. Dat heeft het Witte Huis met het schaamrood op de wangen bekendgemaakt.

Het Witte Huis heeft donderdag meer uitleg gegeven over de tweede lading geheime documenten, daterend uit de tijd van Joe Biden als vicepresident van toenmalig president Barack Obama, die gevonden is. Ze lagen in de garage van het huis van Biden in Wilmington, Delaware, zo blijkt. Daar bracht hij in die periode geregeld zijn weekend door.

Wat er precies in de documenten staat, werd niet meegedeeld. Het Witte Huis benadrukte in een statement wel dat het Justitie meteen op de hoogte had gebracht en de overdracht van de documenten geregeld had. Biden zei dinsdag nog “verrast” te zijn dat hij niet alle documenten teruggegeven had. Nog volgens het Witte Huis gaat het om “een klein aantal” documenten.

Eerder kwam al aan het licht dat op 2 november geheime documenten, die Biden eigenlijk had moeten teruggeven aan het Witte Huis toen zijn termijn afliep, in een kantoor van een denktank waar Biden gewerkt heeft gevonden werden. Daarom werd op nog plaatsen gezocht én dus in Wilmington ook gevonden. Het wordt op die manier wat gênant voor de president, want ex-president Donald Trump kreeg heel veel kritiek toen bleek dat hij net hetzelfde gedaan had. Tijdens een inval van de FBI in zijn woonst in Mar-a-Lago werden ook heel wat niet teruggegeven documenten gevonden.

Toen werd een ‘special counsel’ aangesteld om het onderzoek daarnaar te voeren. Het lijkt niet meer dan logisch dat die er nu ook komt. De Republikeinen roepen er alvast massaal toe op.