Vijf herschikkingen binnen de top van het Russische leger op amper twee dagen. En allemaal omstreden. President Poetin lijkt in zijn strijd om het Kremlin onder controle te houden steeds meer op een Chinese goochelaar die tien borden tegelijkertijd in de lucht probeert te houden. In de hoop dat er weldra ook eens een militair succes uit de lucht valt.