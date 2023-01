De bewoners van het flatgebouw in Schaarbeek waar de terreurcel die de aanslag op Zaventem pleegde zich schuilhield, hadden al een tijdje last van een vreemde stank. Maar de geur was niet hun grootste probleem, zo bleek tijdens het terreurproces. Op de bovenste verdieping van het flatgebouw leefden de terroristen in een levensgevaarlijke bommenfabriek.