Conflict met buur doet discotheek Fuse na 29 jaar de das om

De Brusselse technoclub Fuse sluit met onmiddellijke ingang de deuren na een klacht van een buur. De komende twee weken alvast zal er daardoor geen muziek te horen zijn in de club. “Deze sluiting is disproportioneel, maar we hopen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.”

De discotheek kondigde het nieuws van de sluiting zelf aan op haar website en sociale media. Een langdurig conflict met een buur ligt aan de oorzaak van de sluiting. De club wordt namelijk verplicht om de deuren om 2 uur al te sluiten en de muziek mag niet luider dan 95 decibel staan. “Dit conflict sleept ondertussen al acht jaar aan, en ondanks onze bereidwilligheid is er tot op heden nog geen oplossing gekomen”, vertelt Steven Van Belle van Fuse.

“We hebben zelfs verschillende voorstellen gedaan om zijn gebouw te huren, te kopen of hem te compenseren. We zijn altijd heel constructief geweest, maar twee partijen moeten een compromis willen. Dat ontbrak misschien een beetje”, stelt Van Belle.

“In al die jaren hebben wij verschillende maatregelen genomen in verband met de isolatie van het gebouw en werden er compromissen gesloten, maar het loste het probleem niet op. Extra isolatie aanbrengen betekent een sluiting van een jaar en lost het probleem misschien zelfs niet op. Een sluitingsuur om 2 uur en 5 decibels inboeten werkt ook gewoon niet voor een nachtclub. We zitten momenteel dus in een impasse.” (Lees verder onder de foto)

“Een sluitingsuur om 2 uur en 5 decibels inboeten werkt ook gewoon niet voor een nachtclub”, zegt Steven Van Belle, artistiek leider van Fuse. — © amg

Fuse ging in beroep en wacht op een antwoord van het Millieucollege. Er wordt een antwoord verwacht tegen 25 januari. De club hoopt wel de deuren opnieuw te kunnen openen als er een gunstige uitkomst is. “Dertig procent van onze bezoekers komt uit het buitenland. We moesten dus een beslissing nemen, maar we hopen binnen twee weken terug de deuren te openen. Binnen twee weken start het echte clubseizoen terug en zijn we zowel op vrijdag als zaterdag geopend”, vertelt Van Belle.

Protest van politici

“Het is echt jammer dat een iconische club die duizenden muziekliefhebbers samenbrengt, tien werknemers tijdens de week en tachtig werknemers tijdens het weekend tewerkstelt dit moet meemaken omwille van een buur”, klinkt het verder nog. Fuse opende 29 jaar geleden de deuren in de Brusselse Marollenwijk en is de oudste technoclub van ons land.

Verschillende politici verzetten zich intussen al tegen de sluiting. “De Fuse moet leven”, tweet Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Het gaat om een monument dat onze hoofdstad veel heeft bijgebracht. Ik zal er alles aan doen zodat die zo snel mogelijk terug opengaat.”

“Het nachtleven is een essentieel onderdeel van het stadsleven”, tweet Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels) op zijn beurt. “We kunnen dit Brussels icoon niet laten sterven. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en constructief naar een oplossing zoeken.”

“Please don’t stop the music”, verstuurt Vlaams Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. “Alain Maron, los dit op.”

Er werd ook een petitie opgestart door de Brussels By Night Federation, de federatie die het nachtleven van Brussel vertegenwoordigt. Op twee uur tijd ondertekenden al meer dan 3.200 mensen de petitie.