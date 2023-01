Verdachte van aanranding in Mechels station geeft zich aan nadat er beelden werden verspreid: “Niet bekend bij gerecht”

Putte

De verdachte die op 2 december van vorig jaar een vrouw uit Beerzel (Putte) bij de nek en schouders greep in het station van Mechelen, heeft zichzelf aangegeven nadat de politiezone Bodukap woensdag beelden van hem verspreidde. Dat gebeurde nadat het slachtoffer een open brief richtte aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over het snel afsluiten van haar zaak.