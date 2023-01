Onderzoekers ontdekken mogelijk embryo in 70 miljoen jaar oud dino-ei

Het Nederlandse Oertijdmuseum heeft waarschijnlijk een embryo in een dinosaurus-ei ontdekt dat maar liefst 70 miljoen jaar oud is. Het natuurhistorisch museum spreekt van "wereldnieuws” aangezien er wereldwijd nog geen tien zulke embryo’s gevonden zijn.

Het 70 miljoen jaar oude ei dat onderzocht werd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in het Nederlandse Den Bosch, wordt voor verder onderzoek naar Zwitserland gebracht. Er werden ook twee andere eieren die onderzocht werden, maar of daar ook een embryo in zit, is niet zo duidelijk als bij het eerste ei.

Het museum wil aan de hand van de embryo’s onderzoeken hoe een dinosaurusei zich ontwikkelde. ““We willen aantonen dat er in de eieren embryo’s of botjes van embryo’s zitten. Daarmee kunnen we de ontwikkeling van de dinosaurus in het ei beter in beeld krijgen. Daar is nog vrij weinig over bekend”, vertelt Maarten de Rijke, curator van het museum aan NOS.