AA Gent reageert op kwetsende en haatdragende commentaren op Tiktok-filmpje: “Net als onze fans geven wij niet toe aan racisme”

AA Gent heeft op de clubwebsite gereageerd op de stroom van racistische reacties die er kwamen op een Tiktok-video waarin zeven- en achtjarige jeugdspelertjes te zien waren. “De accounts die haatdragende berichten plaatsten, werden door KAA Gent geblokkeerd en gerapporteerd. We zullen

Afgelopen vrijdag postte AA Gent een filmpje van haar U9-ploeg en dat zorgde voor een stroom van racistische reacties als “vroeger AA Gent, nu FC Congo’". De club reageerde aanvankelijk nog individueel op de afzonderlijke commentaren, maar besliste uiteindelijk om alle reacties offline te halen.

“Dat hebben we gedaan omdat het filmpje viraal ging en de reacties aanhielden. De ouders van de U9-spelers werden meteen ingelicht en gebrieft over onze afkeuring en de volgende stappen, klinkt het in en communiqué op de clubwebsite. “Intussen blijft onze video online. Net als onze fans geven wij niet toe aan racisme.”