Gerecht onderzoekt “ernstige en georganiseerde belastingfraude” van kunstenaar Arne Quinze

Volgens de zakenkrant werd het onderzoek geopend na een huiszoeking door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) in de woning van de zakenman en belangrijk Belgische voetbalfiguur Luciano D’Onofrio. Hij is voorwerp van een gerechtelijk onderzoek op verdenkingen van witwassen voor een bedrag van 9,5 miljoen euro.

Tijdens die huiszoeking bemerkten de onderzoekers een metalen sculptuur in de tuin van de hand en ondertekend door Arne Quinze. De politie ontdekte dat het gefactureerd was vanuit een offshore rekening. Dat was aanleiding voor het openen van een gerechtelijk onderzoek door het federaal parket.