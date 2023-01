Vandaag is officieel de dag dat je goede voornemens alweer sneuvelen, tenzij je geluk hebt met je genen

Je ging stoppen met roken. Minder vlees eten. Meer bewegen. Helaas, het is vandaag Quitter’s Day: de dag waarop al die voornemens geruisloos weer worden afgevoerd. Niet je eigen schuld, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken. “Zelfcontrole is zoiets als intelligentie: niet iedereen heeft er evenveel van meegekregen. Je kunt pech hebben met je genen.” Toch zijn er trucjes om wél vol te houden.