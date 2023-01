Zweedse bars en nachtclubs moeten binnenkort geen vergunning meer vragen voor dansfeesten

Bars en nachtclubs in Zweden zullen binnenkort geen vergunning meer nodig hebben om dansfeesten te houden, zo kondigde de regering donderdag aan, nu ze in het parlement een 67 jaar oude wet wil intrekken.

De wet, die al tientallen jaren ter discussie staat, dateert van 1956, toen politici probeerden de wildgroei aan dansfeesten in het Scandinavische koninkrijk aan banden te leggen. Jongeren dronken zonder begeleiding alcohol en luisterden naar wat sommigen destijds als immorele muziek beschouwden. “Dit is een hervorming die al lang had moeten plaatsvinden”, aldus minister van Justitie Gunnar Strommer.

In 2016 had het Zweedse parlement al besloten dat het tijd was om van de wet af te komen. De vorige regering besloot toen een onderzoek naar de zaak in te stellen. Het onderzoek, dat in 2018 werd afgerond, concludeerde echter dat het verkrijgen van een vergunning nuttig was voor de veiligheid en stelde alleen voor deze te herzien.

De kwestie werd opgeschort toen de coronapandemie startte, waardoor de sociale interactie werd beperkt. Voor dansevenementen in de openbare ruimte zullen de organisatoren echter de politie moeten blijven informeren, zodat mogelijke veiligheidsproblemen kunnen worden beoordeeld.