Met de stroom aan haatreacties tegen de jeugdspelertjes van AA Gent staat racisme in het voetbal opnieuw in het brandpunt. “Er is een acuut probleem. De situatie is schrijnend”, zegt Dirk Thijs. Hij is de voorzitter van de ‘racismerechtbank’ van de Belgische Voetbalbond. Hij kreeg al 98 dossiers binnen, en het seizoen is nog maar halfweg.