Verkeersexperts waarschuwen na ellende op de weg: watergladheid en hevige wind zijn dodelijke combinatie

Het was een pittige ochtendspits donderdag met 270 kilometer file en tientallen ongevallen. Gelukkig vooral met blikschade. Want aquaplaning door hevige regen en/of rukwinden zijn jaarlijks goed voor honderden letselongevallen, in totaal 96 in de afgelopen tien jaar zelfs met dodelijke afloop.

Wie donderdagochtend onderweg was met de wagen zal het gemerkt hebben. Forse windstoten, veel regen en gladde wegen. Verkeersellende was het gevolg.

“Op een geven moment stond er 270 kilometer file, wat erg veel is. Oorzaak was onder meer verschillende ongevallen. Gelukkig vooral met blikschade”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Dan zijn we nog goed weggekomen. Want watergladheid of aquaplaning zorgt jaarlijks voor gemiddeld 250 letselongevallen op onze wegen. Dat blijkt uit cijfers van Vias Institute. In 2021 waren het er 254 om precies te zijn.

De voorbije tien jaar vielen bij ongevallen die veroorzaakt werden door aquaplaning ook 43 dodelijke slachtoffers te betreuren.

“Bij aquaplaning zweef je als het ware op een laagje water. Remmen of bijsturen hebben dan even geen zin. Best is langzaam het gaspedaal te lossen en de koppeling in te drukken zodat je zacht op de motor remt. Begin je te glijden in een bocht, kan je in feite niets doen. Daarom is het erg belangrijk om bij regen de snelheid aan te passen. Maar ook je banden op tijd te laten vervangen. Slijtage van de banden zorgt voor minder grip”, zegt Stef Willems.

Rukwinden

Maar ook rukwinden zijn goed voor gemiddeld zo’n 150 ongevallen met letsels per jaar, zo blijkt uit processen-verbaal van de politie. In 2021 waren het er exact 100, het jaar voordien meer dan het dubbele. In de afgelopen tien jaar stierven ook maar liefst 53 bestuurders in een ongeval waarbij hevige wind als oorzaak werd beschouwd, al dan niet in combinatie met regen.

“Ook bij rukwinden is snelheid matigen de boodschap. Verder is het belangrijk om de handen goed aan het stuur te houden. Vroeger was de ideale houding ‘tien over tien’ voor de handen, maar omdat de stuurwielen kleiner geworden zijn is dat nu ‘kwart over negen’. Brutale stuurbewegingen moeten vermeden worden en hou er vooral ook rekening mee dat wanneer je een vrachtwagen passeert en nadien weer vol in de wind komt te zitten, je wagen een forse duw kan krijgen door de wind. En hoe groter je wagen, hoe meer wind hij vangt. Dat is logisch, maar je moet er wel rekening mee houden”, zegt Willems nog.

