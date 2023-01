Almaar populairder, vlotter te verkrijgen en goedkoper: zo ‘gewoon’ is een lijntje cocaïne

Cocaïne is alomtegenwoordig, dat bewijzen de cijfers. Het aantal gebruikers verdubbelde op tien jaar tijd. Het aantal inbeslaggenomen tonnen verdubbelde zelfs op vier jaar tijd. En toch heeft de grote meerderheid der Vlamingen nog nooit een lijn coke van dichtbij gezien. Hoe komt de gebruiker eigenlijk aan zijn grammetje? Heb je echt een bankkaart nodig om te snuiven, of is dat alleen in de film zo? Hoe zit het met cocaïne en inflatie? En wat heeft vliegtuigbenzine met coke te maken?