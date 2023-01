Lisa Marie Presley (54) met spoed naar ziekenhuis gebracht na hartstilstand

Lisa Marie Presley (54), de dochter van Elvis Presley, is donderdag in haar huis in Calabasas gereanimeerd. Dat schrijft TMZ. Ze werd vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is momenteel onduidelijk wat de gezondheidstoestand is van Presley, die onlangs nog te zien was op de Golden Globe Awards. Zij was daar samen met haar moeder Priscilla en zag hoe acteur Austin Butler een Globe won voor zijn vertolking van de King Of Rock n’ Roll in de film ‘Elvis’. Ze waren allebei in tranen toen ze de ontroerende speech van Butler hoorden. Hij gaf toen aan “voor altijd” van de dames te zullen houden. De Presleys hebben hem namelijk geholpen bij het vertolken van zijn rol door verhalen te delen over hoe Elvis was.

Lisa Marie is zelf ook zangeres en songwriter. Ze heeft drie kinderen en was eigenaar van het immens lucratieve bedrijf Elvis Presley Enterprises dat ze in 2005 verkocht. Ze is ook nog steeds eigenaar van Graceland, het beroemde landgoed van Elvis in Memphis.