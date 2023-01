Moord op 14-jarige Malek stelt speurders voor grote uitdaging

Het onderzoek naar de moord op de 14-jarige Malek uit Anderlecht dreigt heel moeilijk te worden. De dader Olivier T. (37) uit Seraing pleegde vlak na de feiten van vorige vrijdag zelfmoord. De enige getuige, het tweejarige zusje van Malek dat levend in de auto van de dader werd teruggevonden, zal ook niet kunnen verhoord worden. “Het meisje is te jong. Ze kan nog niet praten”, klinkt het bij het parket.

De veertienjarige Malek uit Anderlecht trok donderdagnamiddag de voordeur achter zich toe, met haar zusje van 2 in de buggy. Ze zouden gaan wandelen, maar kwamen niet terug.

Malek had rond 18 uur nog met “de gsm van een vreemde” gebeld naar haar mama. “Ik ben gaan winkelen met een vriend. Zus is bij me.” Die vriend, eigenaar van de gsm zo bleek nadien, was Olivier T. (37), een dakloze uit Seraing die ze op Snapchat had leren kennen. Hij had haar 3.000 euro beloofd om te gaan shoppen.

Wurgsporen

Wat er dan precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Maar vrijdagochtend vond een jogger het levenloze lichaam van het meisje terug aan de ingang van een bos in Ougrée. “Het meisje vertoonde wurgsporen en een enorme hoofdwonde”, bevestigt Cathérine Collignon van het parket van Luik. Het meisje is wellicht het hoofd ingeslagen met een betonblok die naast het lichaam lag. “Er zijn ook sporen van seksueel misbruik, lichte sporen”, klinkt het nog zonder meer verduidelijking.

Het lichaam van Olivier T. werd tien kilometer verderop teruggevonden in Neupré. Zijn auto stond vlakbij met het raampje op een kier. In de auto zat het tweejarige zusje van Malek, ongedeerd.

Gespecialiseerd team

Politie en gerecht hoopten dat een gespecialiseerd team de peuter zou kunnen ondervragen. Maar dat blijkt nu onmogelijk. “Ze is nog zeer jong”, zegt Collignon. “Bovendien wordt ze opgevoed in verschillende talen: het Arabisch, het Frans en het Nederlands. Dat zorgt voor een trage taalontwikkeling, en dat ze tot op vandaag nog niet kan praten. Haar verhoren is onmogelijk.”

Of het kindje de feiten ook gezien heeft, en of ze weet waarom de man en de zus op een gegeven moment zijn uitgestapt, blijft dus onduidelijk. “Misschien heeft ze iets gezien, misschien ook niet. Maar ze kan het niet vertellen”.

Dat is een ontgoocheling voor de speurders die de zaak proberen te doorgronden. Want Olivier T. mag dan wel heel wat op zijn kerfstok hebben, kindermisbruik was daar tot hiertoe niet bij. De man was in 2017 al veroordeeld voor de oplichting van een pastoor. Olivier T. van Belgisch-Congolese afkomst bood toen zijn seksuele diensten aan op het internet als “Ricardo, le beau brésilien”, (Ricardo de knappe Braziliaan, red.). “Ik hoopte dat vrouwen zouden reageren. Maar de enige die reageerde was die pastoor”, vertelde de man op de rechtbank.

Afpersing

Olivier T. ging verscheidene keren in op het aanbod van de pastoor, een zestiger, die hij erotische massages gaf. Maar op een gegeven moment begon hij de priester af te persen. Olivier T. werd er uiteindelijk voor veroordeeld en kreeg een werkstraf.

In 2020 stond Olivier T. opnieuw voor de rechter. Hij dacht dat zijn ex een nieuwe vriend had en ging naar haar appartement. Daar beukte hij de deur in en stak het ondergoed van zijn ex in brand. Het hele appartementsgebouw moest ontruimd worden en liep ernstige schade op. Olivier T. kreeg vijf jaar cel, maar kwam enkele maanden geleden vervroegd vrij.

Dakloos

De voorwaarden, een vast verblijf hebben en werk zoeken, heeft hij niet vervuld. De man, die zelf meerdere kinderen heeft, leefde alleen in zijn auto en had geen job. De moeder van de veertienjarige Malek kan niet begrijpen dat Olivier T. zo snel al terug op vrije voet was, zo liet ze aan de Brusselse pers weten.