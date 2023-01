Onze reporter in het Duitse bruinkooldorpje dat moet verdwijnen: “Politie mag me niet verwijderen omdat ik op 2,5 meter hoogte zit”

De ontruiming van het Duitse bruinkooldorpje Lützerath gaat gestaag verder. Politieagenten proberen met grove middelen de tientallen – misschien wel honderden – activisten die zich op daken, in bomen en in zelfgebouwde hutten hebben verschanst, te evacueren. Ze willen het nog zeker tot zaterdag uithouden, want dan zakt de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg naar het dorpje af. Net als zo’n 70 Belgen.