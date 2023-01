Onze man leest meer dan schandalen in ‘Reserve’ van prins Harry: “Toch vooral het verhaal van een jongen die dood van zijn moeder nooit heeft verwerkt”

Waarom schoffeert de Britse prins Harry (38) iedereen – en dan vooral zijn eigen familie – in Reserve? Sinds het verschijnen van zijn “explosieve” autobiografie, gaat het vooral over díé vraag. Maar wie de 527 pagina’s tellende turf helemaal doorneemt, leest vooral het verhaal van een jongen/man die nooit heeft geleerd hoe hij emoties moet voelen in een wereld zonder moeder en vol schandaalpers. Een analyse aan de hand van vijf opmerkelijke fragmenten.