Hein Vanhaezebrouck kijk met enige jaloezie naar Union: “Zij hebben te veel van wat wij te weinig hebbben”

Het bekeravontuur van AA Gent zit er op. Op bezoek bij Union moest de bekerwinnaar van vorig seizoen zijn meerdere erkennen in de thuisploeg die al bij rust haar schaapjes op het droge had: “Union kon na enkele minuten al scoren. Het is een speler van 2 meter maar zelfs een speler van 1m40 had gescoord want hij stond moederziel alleen”, klonk Hein Vanhaezebrouck achteraf scherp.

De analyse van Hein Vanhaezebrouck was na afloop van die ontnuchterende 4-0-nederlaag op bezoek bij Union was zeer to the point: “We hebben er met Union een topclub bij. Ik vind ze dit jaar nog beter want ze zijn ook nog op drie fronten actief. De stand is de logica: efficiëntie hé. Als je meer scoort dan expected, dan sta je bovenaan. Die vierde loopt voorlopig niet verder uit maar het wordt heel moeilijk om één van die drie andere nog in te halen.”

“Soms wordt de logica niet gevolgd”, aldus de Gentse coach die zijn spitsen in bescherming nam. “Je moet je spitsen vertrouwen geven, met hen blijven werken maar vooral ook blijven kansen creëren. Het is een gegeven: we hebben dit seizoen nog geen enkel doelpunt gescoord van buiten de zestien. Sinds ik terug ben bij Gent, hebben we zelfs nog geen enkele keer een rechtstreekse vrije trap gescoord, tegen Antwerp ging er eentje binnen die afgeweken werd. Iedere club heeft wel zo één speler die dat kan. Bij ons is dat heel moeilijk en mijn spelers weten dat want we spreken erover en werken eraan maar je kunt dat niet forceren.”

De Buffalo’s begonnen in het Dudenpark dramatisch aan hun kwartfinale in de Croky Cup. Na een handvol minuten waren de bezoekers al op achtervolgen aangewezen: “Voor de match zei ik nog dat in de beker alles mogelijk is. We wisten dat Union het dit jaar fantastisch doet. Ik verwees echter ook naar woensdag toen Antwerp al heel vroeg scoorde en dat ook nog eens vlak voor en meteen na de rust deed. Dat is ideaal. Vergelijkbaar met onze partij vorig jaar op Club Brugge toen we in de eerste minuten al scoorden en ook wat later in de eerste helft en meteen na rust nog eens scoorden. Vanavond was dat niet het geval. Union kon na enkele minuten al scoren. Het is een speler van 2 meter maar zelfs een speler van 1m40 had gescoord want hij stond moederziel alleen.”

“We doen daar niet wat we moeten doen en dan ben je meteen op achtervolgen aangewezen. Terwijl je weet dat Union een ploeg is die als ze op voorsprong komen, bijna altijd winnen”, sakkerde Vanhaezebrouck die merkt dat zijn spelersgroep offensief meer dan ooit het noorden kwijt lijkt. “We hebben een reactie getoond en creëerden twee kansen met Depoitre. Als we daar iets scherper zijn en kunnen scoren… Dat lukt ons dus niet. Dat is een groot probleem bij ons. Als je kijkt naar onze laatste matchen, telkens nul nul nul… Iedere keer nul qua gescoorde goals. Dat is veel te weinig. We hebben al vanalles geprobeerd maar het loopt heel moeilijk. Dan geef je vlak voor rust nog een cadeau weg.”

Zo verscheen Malick Fofana op bezoek bij Union aan de aftrap. Het Gentse raspaardje deed zijn best maar kon evenmin een doelpuntje meepikken: “Fofana was de laatste twee dagen de beste spits op training: hij liet fantastische dingen zien. Hij was degelijk en vergeet niet dat hij nog maar 17 jaar oud is. Laurent kreeg vandaag de kansen maar Malick is qua afwerking één van onze beste aanvallers. Hij moet gewoon nog veel stappen zetten en moet nog wat geduld hebben. Zijn vervanging had daar ook niets mee te maken want ik wilde die andere jongens gewoon ritme laten opdoen.”

Bij rust gooide Vanhaezebrouck er meteen drie nieuwe jongens in: “Ik wilde andere jongens ook wat ritme laten opdoen. Hun reactie was wel positief. De jongens die er toen inkwamen, deden hun best. Die kans gaat er dan niet in en als we met tien vallen, is het helemaal voorbij. Proficiat wel voor de jongens die na rust invielen. Zij lieten niet over zich lopen. Het is duidelijk: waar Union teveel van heeft, hebben wij te weinig. Ja, dat is veelbelovend voor de thuisploeg die nog op drie fronten actief is. Ik ben niet jaloers op de spelers van Union. Ik heb het ook ooit meegemaakt. Je kunt ook met onze spelers resultaten halen, vorig jaar wonnen we de beker. Maar ik vind dat Karel het heel goed doet.”

Geraerts: “Drukke kalender nu? Geen probleem”

Union won van AA Gent en blijft zo als enige Belgische ploeg op drie fronten actief. “Ik ben heel trots en fier”, aldus Union-coach Karel Geraerts. “De kalender wordt nu weer wat drukker, maar dat is geen probleem. We zijn geen ploeg die wil rekenen. We hebben een brede kern, we zien wel waar we uitkomen. Nu mogen we genieten.”

Dat deed Geraerts ook gedurende negentig minuten: Union was vele malen beter dan AA Gent. “De jongens zijn goed omgegaan met die vroege voorsprong. Ze zijn blijven voetballen, gingen op zoek naar 2-0. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Er was niet echt iets om ontevreden over te zijn. AA Gent was enkel gevaarlijk als we de bal zelf verloren. Na die rode kaart was de match gedaan.”