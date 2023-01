Chirurgen voeren waanzinnige operatie uit bij Oekraïense soldaat: “Granaat kon elk moment ontploffen”

Beelden die door merg en been gaan. In Oekraïne heeft een chirurg met staalharde zenuwen een granaat die op scherp stond kunnen verwijderen uit de borstkas van een soldaat.

Op een röntgenfoto die onderminister van Defensie Hanna Maliar deze week deelde op berichtendienst Telegram is de granaat in de borst van de soldaat te zien. Op een andere foto staat Andriy Verba, een van de meest ervaren militaire chirurgen van Oekraïne, met het bebloede explosief in zijn hand. “Het kon op elk moment ontploffen”, had het leger gewaarschuwd.

De operatie moest uitgevoerd worden zonder elektrocoagulatie. Een elektrische techniek die vaak gebruikt wordt om het bloeden te dempen. Minister Malia legde uit dat de chirurgen het zonder moesten doen, omdat de elektriciteit de bom had kunnen laten ontploffen.

De chirurg slaagde in zijn opzet en de gewonde soldaat werd naar de dienst voor revalidatie en herstel gestuurd, liet het leger nog weten. Maar ze gaven geen details vrij over het tijdstip van de operatie, of hoe de granaat in het lichaam van de soldaat belandde. Het zou gaan om een VOG-25-granaat, die wordt afgevuurd vanuit een granaatwerper die onderaan een machinegeweer kan worden bevestigd.

Dokter Verba is overigens niet de enige chirurg die in Oekraïne stalen zenuwen heeft. Er circuleren eveneens beelden van operaties die moeten doorgaan tijdens veelvuldige black-outs. Meer nog, volgens officiële bronnen in Kiev werden er in 2022 een recordaantal aan operaties uitgevoerd.

