Joao Felix moest de redder worden van Chelsea, maar pakt rood bij debuut, is drie matchen geschorst en ziet ploeg verliezen

Joao Felix werd met rood weggestuurd en beleefde een debuut in mineur bij Chelsea in de West-Londense derby tegen Fulham. Door de 2-1-nederlaag is de druk op Chelsea-coach Graham Potter nog groter geworden.

LEES OOK: De problemen van Chelsea: coach Graham Potter heeft veel werk op de plank, maar krijgt hij wel genoeg tijd van de nieuwe clubeigenaar?

Het kan verkeren. Woensdag werd de huurdeal van Joao Felix aan Chelsea tot het einde van het seizoen beklonken, naar verluidt voor zo’n elf miljoen euro, vanavond, een dag later, was hij de anitheld in zijn debuutmatch. De Portugees maakte na 58 minuten een vreselijke overtreding op Kenny Tete en kreeg rood. Hij kijkt tegen drie wedstrijden schorsing aan. Nochtans was hij tot dan de beste man bij Chelsea.

Op het moment van de rode kaart stond het 1-1, met een doelpunt van Willian (ex-Chelsea) voor Fulham en de gelijkmaker van Kalidou Koulibaly vroeg in de tweede helft.

Maar de tien man van Chelsea wisten het punt niet vast te houden. Carlos Vinicius kopte in de 72ste minuut de 2-1 binnen.

Chelsea heeft slechts twee van zijn laatste tien wedstrijden in alle competities gewonnen. The Blues staan tiende in de Premier League en Europees voetbal lijkt ver weg. Uit achttien competitiewedstrijden puurden ze slechts 25 punten. De druk op manager Graham Potter neemt toe, hoewel hij nog maar vier maanden in dienst is.

Fulham is opgeklommen naar de zesde plaats in de Premier League,al hebben ze twee wedstrijden meer gespeeld dan Liverpool, dat zevende staat.