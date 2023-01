Voetbalbond zit vandaag bij elkaar: wellicht krijgen Rode Duivels buitenlandse bondscoach en Belgische technisch directeur

De Task Force van de voetbalbond zit vandaag voor het eerst bij elkaar. CEO Peter Bossaert, bestuursleden Sven Jaecques en Pierre Locht en extern adviseur Bart Verhaeghe gaan op zoek gaat naar een bondscoach en technisch directeur.

Van de meer dan honderd kandidaturen om de opvolger van Roberto Martinez te worden, zal het viertal van een longlist een shortlist maken. Daarop figureren uiteindelijk wellicht niet meer dan vijf namen van potentiële bondscoaches. Die worden al snel gecontacteerd om de besprekingen aan te vatten.

Zoals al eerder aangegeven kwamen sollicitaties van de Fransen Hervé Renard (bondscoach Saudi-Arabië) en Claude Puel (ex-trainer van Monaco, Lille, Lyon, Southampton en Leicester) en de Italiaan Andrea Pirlo (ex-topspeler, nu trainer in Turkije) op de voetbalbond aan. Ook enkele Nederlandse toptrainers hebben zich gemeld, maar die namen worden nog geheim gehouden.

De naam van ex-Rode Duivel en trainer Michel Preud’homme (63) blijft rondzingen op de bond, met tegenstrijdige berichten over zijn functie: technisch directeur of bondscoach. De technisch directeur zal in principe eerder of uiterlijk gelijktijdig worden aangesteld als de bondscoach. Op heel korte termijn dus. Het zou alvast om een Belg gaan terwijl de bondscoach waarschijnlijk een buitenlander wordt.

Intussen wordt er wel werk gemaakt van de technische staf, zelfs zonder de nieuwe bondscoach en technisch directeur. De nieuwe sterke man mag wel één of twee assistenten meebrengen maar de voormalige performance analist Luke Benstead maakt alvast de promotie van Performance Analyst naar Head of Coach Development/Methodology. De Engelsman noemt zichzelf ook assistent-coach maar dat wordt op de voetbalbond gerelativeerd.

(ybw, bla, lvdw)