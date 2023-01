Aanslag in Hoboken: bewakingsagent in haven met bijnaam ‘lobster’ woont in bovenliggend appartement

Onbekenden hebben donderdagnacht een aanslag gepleegd op de Kioskplaats in Hoboken. Ze gooiden vermoedelijk een soort brandbom naar een pand naast het postkantoor en er werd ook geschoten. De daders lieten ook een opvallende boodschap achter op een spandoek. “Die mannen wilden een van mijn bovenburen viseren, de politie is daar al meermaals binnengevallen in drugsonderzoeken”, aldus de eigenaar van het handelspand. In een van de bovenliggende appartementen woont Mehmet Ali U. (33), hij werkt als bewakingsagent in de haven.

De feiten in Hoboken speelden zich vermoedelijk rond 1.45 uur af. “Getuigen meldden het geluid van schoten in de omgeving van de Kioskplaats”, vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De Antwerpse politie kwam onmiddellijk ter plaatse en kon vaststellen dat er een aanslag gepleegd was op het pand naast het postkantoor.

Buurtbewoners spreken op sociale media van drie of vier schoten, gevolgd door een luide knal. Bij nazicht werden vier kogelinslagen aangetroffen. (Lees verder onder de foto)

“Vermoedelijk heeft iemand iets brandbaar naar de woning gegooid”, gaat Bruyns verder. “Er is ook een spandoek aangebracht.” Op dat spandoek staat de boodschap ‘Ali hoerenkind dede’, wat zoveel betekent als ‘dood aan Ali’.

De politie stelde een veiligheidszone in en ontmijningsdienst Dovo, het gerechtelijk lab en de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse voor onderzoek. “De feiten doen denken aan de eerdere incidenten binnen het gekende milieu en zal in die zin ook verder onderzocht worden”, aldus Bruyns nog.

Starboy

De eigenaar van het handelspand op het gelijkvloers ontkent ten stelligste dat hij of zijn familie bij de aanslag geviseerd zouden zijn. “Die mannen wilden een van mijn bovenburen viseren, de politie is daar al meermaals binnengevallen in drugsonderzoeken.”

In een van de bovenliggende appartementen woont Mehmet Ali U. (33), hij werkt als bewakingsagent in de haven. In de zomer van 2021 werd hij vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij de invoer van een partij cocaïne van 455,5 kg. De rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs was dat U. – ondanks merkwaardige gedragingen – had meegeholpen. Hij werd vrijgesproken. U. kwam ook in beeld bij de kraak van Sky ECC, hij zou volgens de speurders schuil zijn gegaan achter de gebruikersnamen ‘lobster’, ‘kreeft’ en ‘starboy’. (Lees verder onder de foto)

Voorts ontbreekt van de daders nog elk spoor. “Onmiddellijk nazicht in de ruime omgeving leverde niet meteen iets op”, bevestigt Bruyns. De aanslag is het eerste incident sinds het overlijden van de 11-jarige Firdaous E.J. Het meisje kwam maandag om het leven toen onbekenden het vuur openden op een woning in de Nieuwdreef in Merksem. De nieuwe aanslag toont aan dat de dodelijke afloop van de schietpartij van maandag in Merksem, het criminele milieu er niet van weerhoudt om bewoonde panden te beschieten.

