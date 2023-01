Franse links-populist Mélenchon geen presidentskandidaat in 2027

De prioriteit van Mélenchon is nu “het intellectuele werk af te maken”. Bij zijn opvolging is de linkse politicus, die drie keer presidentskandidaat was, niet betrokken. “Ik denk al een tijdje dat ik vervangbaar ben.”

De crisis binnen zijn partij betreurde hij wel. Enkele grote namen hadden kritiek op de veranderde richting van de partij, die zonder hen beslist werd. “We beleven momenteel een enorme groeicrisis, we zijn van 17 naar 75 parlementsleden gegaan”, aldus de oud-fractieleider. “We moeten ons aanpassen, elkaar gewoon worden, posities delen, en er zijn altijd angsthazen die overal bij willen zijn.”

Wat betreft Mélenchon moet de vorm van beweging behouden blijven, en moet er niet opnieuw een partij opgericht worden, “want dat leidt ons nergens heen”.