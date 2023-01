Alle coronaparameters in dalende lijn

Tussen 3 januari en 9 januari testten dagelijks gemiddeld 634 personen positief op het coronavirus, een daling met 27 procent in vergelijking met de week voordien. Het aantal uitgevoerde testen is met 13 procent gedaald, met een gemiddelde van bijna 7.000 testen per dag. De positiviteitsratio zakt naar 11 procent. Het reproductiegetal zit nu op 0,79 (een daling met 1 procent in vergelijking met vorige week). Een reproductiegetal onder de 1 wijst erop dat de epidemie aan kracht verliest.

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 65 mensen met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een daling met bijna een derde in vergelijking met de week ervoor. In totaal liggen er nu 1.025 patiënten met of wegens Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling met 30 procent. Op de afdeling intensieve zorg liggen nu 76 coronapatiënten, 23 procent minder dan zeven dagen eerder.

Tussen 3 januari en 9 januari overleden dagelijks gemiddeld 10 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een daling met 22 procent ten opzichte van de week ervoor.