Apple-baas Tim Cook moet 40 procent loon inleveren na kritiek van aandeelhouders

Apple stelt de 62-jarige Cook in 2023 een totale compensatie van 49 miljoen dollar (zo’n 45 miljoen euro) voor. Aangezien de aandelenprijs van het bedrijf vorig jaar sterk daalde, als gevolg van aanleveringsproblemen en een globale economische vertraging, “is beslist om de compensatie van meneer Cook aan te passen”, klinkt het in een mededeling van het bedrijf.

Cook behoudt zijn basissalaris van 3 miljoen dollar, net als een bonus van 6 miljoen dollar. Wat wel aangepast wordt, is zijn beloning in aandelen van het bedrijf. In 2022 kreeg Cook nog 75 miljoen dollar aan aandelen in Apple, voor 2023 wordt dat aangepast naar 40 miljoen dollar.

Ter vergelijking: Cook verdiende in 2022 1.477 keer meer dan de gemiddelde Apple-werknemer. Het persoonlijke fortuin van de man wordt geschat op zo’n 1,7 miljard dollar, geld dat Cook naar eigen zeggen nog voor zijn dood volledig zal wegschenken.