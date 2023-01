‘Rick and Morty’-bedenker Justin Roiland aangeklaagd voor huiselijk geweld

Justin Roiland, de medebedenker van de populaire televisiereeks ‘Rick and Morty’, is in de Amerikaanse staat Californië aangeklaagd voor huiselijk geweld tegen een ex-vriendin. Dat meldt The Guardian.

jvh Bron: The Guardian

Roiland (42) wordt verdacht van slagen en verwondingen en vrijheidsberoving van zijn toenmalige vriendin, die in gerechtsdocumenten niet bij naam genoemd wordt. Het incident zou plaatsgevonden hebben in januari 2020, maar het juridische onderzoek naar de zaak raakte donderdag pas bekend, bij een inleidende zitting. Roiland pleitte daarbij onschuldig. De rechtszaak wordt ten gronde gevoerd in april.

Roiland is één van de twee mannen achter ‘Rick and Morty’, een populaire animatiereeks over een gekke wetenschapper en zijn kleinzoon, die allebei vertolkt worden door Roiland.