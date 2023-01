Charles De Ketelaere heeft het in Milaan helemaal verkorven, lijkt het: “Ik heb een pakketje uit België dat ik zou willen terugsturen”

“We hebben het over een 21-jarige speler, voor wie we een project op lange termijn hebben uitgetekend”, zei Milan-baas Paolo Maldini na de verrassende bekeruitschakeling tegen Torino. “Je mag niet denken dat een Coppa Italia-wedstrijd in januari de laatste kans is voor een speler zoals De Ketelaere. Er is evenwicht nodig.”

Milan blijft dus geloven in De Ketelaere. Net zoals het deed in spelers als Rafael Leao en Sandro Tonali, die na een moeilijke inloopperiode intussen vaste waardes zijn geworden.

Maar De Ketelaere was wel dé zomeraankoop van de Italiaanse kampioen en dus willen de fans sneller resultaten zien. Het geduld van één Milan-supporter is alvast op, zo blijkt.

“Komaan, stuur hem terug met Amazon. Hij is echt ongelooflijk slecht”, klonk het op Twitter bij Marco Verduz. Waarop Amazon zelf antwoordde met de vraag hoe de Italiaan geholpen kon worden. “Ja, ik heb een pakketje uit België dat ik zou willen terugsturen.” Verduz gebruikte daarbij het woord ‘pacco’, Italiaans voor pakketje maar ook een equivalent van ‘flop’.

Amazon had de boodschap van de Milan-fan niet meteen door en legde hem uit wat de procedure is om pakketjes terug te zenden. Waarop Verduz eindigde met: “Goeie avond Club Brugge.”