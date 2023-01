“Maak je geen zorgen, mama”, maar toen nam het water hem mee: Kyle (5) nog steeds vermist na overstromingen

In het Amerikaanse kustplaatsje San Miguel, in de staat Californië, zijn de hulpdiensten massaal op zoek naar een 5-jarige jongen die werd meegesleurd door het water tijdens een overstroming.

Het centrum van Californië is dezer dagen het toneel van een erg zware winterstorm. Een overstroming als gevolg van die storm sleurde maandag de 5-jarige Kyle Doan mee, toen de wagen waarin de jongen en zijn moeder zaten op weg naar school overspoeld werd door het wassende water. Net voor het water hem meesleurde, zou de jongen tegen zijn moeder Lindsy nog gezegd hebben: “Wees niet bang, mama, geen paniek”. Omwonenden zouden het geschreeuw van de vrouw gehoord hebben en ter hulp zijn geschoten, maar te laat zijn gekomen om de jongen te redden.

De lokale autoriteiten zoeken sindsdien massaal naar de jongen. 100 leden van de Nationale Garde hebben de lokale politie vervoegd, net als gespecialiseerde duik- en reddingsteams. Ze doorzoeken stapels drijfhout en brokstukken, maar voorlopig werd enkel één van zijn Nike-tennisschoenen teruggevonden.

“Ik denk dat ik gisteren op het punt ben gekomen dat ik geen tranen meer heb”, zei moeder Lindsy Doan tegen Amerikaanse media. “Ik weet niet meer wat ik moet verwachten. Ik heb op Google al opgezocht hoe lang een kind kan overleven zonder te eten. Ik weet niet of ze hem zelfs gaan terugvinden.”

De stormen die het westen van de Verenigde Staten al weken treffen, hebben inmiddels al 18 levens geëist. Sinds woensdag is het weer even beter, maar zou vrijdag weer in alle hevigheid toeslaan.

Ook doden in Georgia en Alabama na doortocht orkaan

Ook in de Amerikaanse staat Georgia is een dode gevallen bij de doortocht van een orkaan: een autobestuurder verloor het leven toen een boom op zijn voertuig terechtkwam. Nabij de internationale luchthaven van Atlanta was ook een tornado gezien. Door het zware noodweer moesten vliegtuigen tijdelijk aan de grond blijven.

In de buurstaat Alabama waren eerder al zeker zes mensen om het leven gekomen. Over heel de Verenigde Staten meldt de nationale weerdienst 33 tornado’s of zware stormen.