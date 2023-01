Het pistool viel uit bed toen ze hem naast haar lichaam vonden, maar pas 15 jaar later wil parket verdachte van moord op Samira (27) voor assisen

Merksplas

Bijna 15 jaar nadat Wim Beckmann door de brandweer gewond uit zijn brandende villa in Merksplas werd gehaald, met naast zich in bed zijn doodgeschoten vriendin Samira Bekkar, wil het parket-generaal er werk van maken om hem voor het hof van assisen te brengen. Op 23 januari komt de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Geen van de speurders die op de zaak hebben gewerkt, begrijpt waarom het zo lang geduurd heeft.