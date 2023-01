Younes E.B., oom van doodgeschoten meisje uit Merksem, veroordeeld tot acht jaar cel voor invoer van cocaïne

Younes E.B., bijgenaamd El Magico, moest zich samen met Zouhair L. en Mara D.S. , een medewerkster van een havenbedrijf, verantwoorden voor een mislukt drugstransport van 771 kg. Zouhair L. werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Mara D.S. kreeg drie jaar, met uitstel.

Younes E.B. is de jongste telg van de beruchte familie uit Borgerhout. In 2016 kwam hij voor het eerst in het nieuws, toen hij werd ontvoerd door Franse gangsters die geld wilden van zijn oudere broer Othman. Younes kon uiteindelijk ontsnappen uit het apparment in Parijs waar hij werd vastgehouden door zijn ontvoerders.

Younes E.B probeerde in 2021 via cryptofoondienst Sky ECC een uithaling van een lading cocaïne te organiseren. Hij richtte een groepschat op, waarin hij sprak met Zouhair L., Mara D.S., een straddler-chauffeur en enkele “switchers.” Younes E.B. werd aangesproken als ‘boss’ en hij maande Mara D.S. aan om te gaan solliciteren bij Belfruco (een rederij die in fruitcontainers doet, red.).” De uithaling mislukte, enkele dagen later nam de douane 771,82 kilogram cocaïne in beslag in een container die door havenbediende Mara D.S. als switchbak was voorgesteld.

De medewerkster van de rederij was op Sky actief als ‘Cleo’. Toen de speurders bij haar in Mechelen binnenvielen vertelde ze dat ze de cryptofoon had gekregen van Zouhair L. (28) uit Sint-Niklaas maar dat ze hem ondertussen in een Mechels meer had gegooid. Ze had L. leren kennen via Tinder en ze waren op date gegaan.

Daarna wist hij waar ze woonde en werkte en dat ze twee kindjes had. L. zei haar dat ze voor hem moest werken en bezorgde haar de cryptofoon met Sky ECC op. “In hun eerste contacten stuurde hij dat haar schulden geregeld zouden worden en dat ze goed geld ging verdienen”, aldus de procureur.. Volgens hem stelde de expediteur ook zelf containers voor die gebruikt konden worden om drugs in te voeren.

Voor “boss” Younes E.B., die vermoedelijk in Dubai of Marokko opereert, is het niet de eerste correctionele veroordeling wegens cocaïnesmokkel. El Magico moet ook nog vijf jaar gevangenisstraf uitzitten voor zijn rol in de zaak-Masmeijer, waarin hij samenwerkte met de gezochte Mechelse drugsbaas Farhan Bouzambou. Die laatste is de schoonbroer van Othman E.B., de bekendste van de broer E.B.

