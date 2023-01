Vier meter onder grond met ventilatiesysteem: twee activisten verschansen zich in tunnel onder belegerd Duits klimaatdorp

Twee klimaatactivisten blijven zich in een tunnel verzetten tegen de ontruiming van het Duitse dorp Lützerath. Dat heeft een woordvoerder van de activistengroep ‘Lützerath Lebt’ (‘Lützerath leeft’) gezegd.

De twee zijn vastberaden om zichzelf vast te ketenen als de politie zou proberen hen te evacueren, aldus de woordvoerder. Volgens Lützerath Lebt bevindt het duo zich op een diepte van 4 meter en hebben ze een “ventilatiesysteem”.

De ontruiming van het dorp, niet ver van de Belgische grens, werd woensdag gestart. Het dorp is al ruim twee jaar bezet, in een poging om afgraving van de grond onder Lützerath voor de winning van bruinkool te voorkomen. Volgens de politie zouden zowat 200 mensen de site woensdag vrijwillig hebben verlaten.

De evacuatie van het dorp loopt echter vertraging op door de tunnels die donderdag ontdekt werden. Ook de politie bevestigt dat twee activisten zich onder grond hebben verschanst. Bovengronds is de ontruiming grotendeels afgerond, vrijdag zullen de ordehandhavers zich focussen op de evacuatie van activisten uit de tunnels. “We weten niet hoe stabiel deze ondergrondse structuren zijn. We weten ook niet wat de luchtvoorraad daar is”, aldus Dirk Weinspach, hoofd van de politie van Aken.

Duitsland beschikt over enorme bruinkoolvoorraden, maar wil ter bescherming van het klimaat ten laatste tegen 2038 stoppen met de ontginning ervan. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft energiebedrijf RWE ermee ingestemd om de uitstap te vervroegen naar 2030. Deel van de overeenkomst is wel dat de grond onder Lützerath nog mag afgegraven worden. Onder het dorp bevindt zich 280 miljoen ton bruinkool.

