Anderlecht-icoon Olivier Deschacht: “Vincent Kompany (die prijs pakt in Engeland) had nog steeds trainer moeten zijn”

Donderdag op bezoek bij ‘De Afspraak’: Olivier Deschacht. Het icoon van Anderlecht mocht er tekst en uitleg komen geven over de crisis bij paars-wit. Zijn boodschap: Vincent Kompany ontslaan na de verloren bekerfinale van vorig seizoen was een verkeerde beslissing.

De beelden:

Intussen werd Kompany verkozen tot Manager van de Maand in The Championship, waar hij na een straffe maand aan de leiding gaat met Burnley. “Het grootste gevaar voor de manier waarop wij spelen, met veel balbezit, is dat we minder scherp worden”, zei hij over die reeks. “Maar deze club heeft altijd al hard gespeeld, met passie. En dat wil ik behouden.”

