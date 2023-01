Aanslag in Hoboken te zien op camerabeelden van handelspand

Onbekenden hebben donderdagnacht een aanslag gepleegd op de Kioskplaats in Hoboken. Ze gooiden een brandbom en losten meerdere schoten op een appartementsgebouw waar een man woont die als bewakingsagent werkt in de haven van Antwerpen. Een bewakingscamera op het gelijkvloers kon de aanslag deels filmen.

Op de camerabeelden is een grote lichtflits te zien om 1.35 uur donderdagnacht. Op dat moment gooiden de daders vermoedelijk een soort brandbom naar het pand. Er werden ook meerdere schoten gelost op een van de bovenliggende appartement. Niemand raakte gewond.

De eigenaar van het handelspand op het gelijkvloers ontkent ten stelligste dat hij of zijn familie bij de aanslag geviseerd zouden zijn. “Die mannen wilden een van mijn bovenburen viseren, de politie is daar al meermaals binnengevallen in drugsonderzoeken.”

In een van de bovenliggende appartementen woont Mehmet Ali U. (33), hij werkt als bewakingsagent in de haven. In de zomer van 2021 werd hij vervolgd voor mogelijke betrokkenheid bij de invoer van een partij cocaïne van 455,5 kg. De rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs was dat U. – ondanks merkwaardige gedragingen – had meegeholpen. Hij werd vrijgesproken. U. kwam ook in beeld bij de kraak van Sky ECC, hij zou volgens de speurders schuil zijn gegaan achter de gebruikersnamen ‘lobster’, ‘kreeft’ en ‘starboy’.

