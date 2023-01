Voormalig woordvoerder N-VA stapt over naar CD&V-kabinet Landbouw

“Het stifstofakkoord is voor mij ook de reden dat ik ja heb gezegd op de vraag van minister Brouns”, zegt Bombeek. Hij ruilde eind 2019 het N-VA-partijhoofdkwartier in voor het landbouwbedrijf van zijn familie. Intussen is hij landbouwjournalist bij vzw Vilt, het Vlaams infocentrum voor land- en tuinbouw. “Als journalist heb ik met veel landbouwers gesproken en heb ik gemerkt dat het stikstofakkoord de verkeerde kant uitgaat. Er wordt te veel vanuit de ivoren toren geregeerd, terwijl er net meer naar het terrein moet worden geluisterd. De sector is niet gebaat bij politieke profilering. Het is enkel met een pragmatische aanpak dat we hieruit zullen geraken, en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Bombeek benadrukt dat hij geen enkele band met N-VA meer heeft. “Ik ben al een hele tijd geen partijlid meer, als journalist werk ik in alle onafhankelijkheid”, zegt hij. “Eigenlijk ben ik altijd een halve christendemocraat geweest, behalve in de communicatiestijl van enerzijds-anderzijds. Ik ben voorstander van duidelijke taal, ook al botst dat weleens. Daarom sta ik ook helemaal achter de ambitie van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi voor een scherpere profilering van de partij.”

N-VA-minister van Leefmilieu, Zuhal Demir, die bevoegd is voor het stikstofakkoord, is alvast gewaarschuwd. Bombeek begint maandag aan de nieuwe job.

