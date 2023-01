Club Brugge dicht bij Stoke-doelman Joe Bursik, Engelse belofte-international moet vertrek van Senne Lammens opvangen

Dat Club nu een doelman haalt, is niet toevallig, want Senne Lammens – de doublure van Mignolet – gaat zijn aflopende contract niet meer verlengen en kan onder meer naar Leeds. Blauw-zwart speurde al even naar een vervanger en kwam dus uit bij Bursik. De Engelse keeper met Tsjechische roots was vorige zomer nog in beeld bij Bournemouth – toen Club-coach Scott Parker daar aan de slag was – en is momenteel in België voor zijn medische tests.

Bursik (1,87 meter groot) stond dit seizoen zestien keer in doel bij Stoke, waar hij in totaal 53 keer in actie kwam. Tot voor kort was hij ook de vaste doelman van de Engelse beloften. Met de U17 verloor hij in 2017 de EK-finale.