23 functionarissen beschuldigd van onvrijwillige doodslag voor stormloop in Seoul waarbij 156 doden vielen

Twee maanden na een dodelijke stormloop tijdens halloweenfeesten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel worden 23 functionarissen beschuldigd van onvrijwillige doodslag en andere aanklachten. De zaak is overgedragen aan het openbaar ministerie voor verder onderzoek, zo maakte een speciaal politieteam vrijdag bekend na een onderzoek. Een gebrek aan veiligheidsmaatregelen en andere tekortkomingen hebben bijgedragen tot het hoge dodental, aldus het rapport.

Minstens 156 mensen, vooral jongeren, kwamen begin november om het leven en tientallen anderen raakten gewond toen tijdens de halloweenviering in het district Itaewon in Seoel paniek uitbrak, waarna tientallen mensen vertrappeld werden.

Vooraf werden ongeveer 100.000 mensen verwacht, maar door het onofficiële karakter van het evenement hebben noch de politie noch de plaatselijke autoriteiten de menigte actief in goede banen geleid. De politie liet nadien weten dat ze 137 agenten had ingezet in Itaewon voor Halloween, terwijl er voor een ander evenement in de stad, dat volgens de lokale media door slechts 25.000 mensen werd bijgewoond, maar liefst 6.500 politieagenten waren gemobiliseerd.

“Een verkeerde inschatting van de situatie, een vertraging in het doorgeven van informatie, een gebrek aan samenwerking tussen de betrokken instanties en vertraagde reddingsoperaties kwamen allemaal samen,” zei teamleider Son Je Han in Seoel.

Kort na de tragedie werden de autoriteiten ervan beschuldigd niet genoeg te hebben gedaan om de ramp te voorkomen. Van de 23 personen die beschuldigd worden, zitten er al zes in voorlopige hechtenis. Onder hen bevinden zich het hoofd van het getroffen district Yongsan, Park Hee Young, en het voormalige hoofd van het districtspolitiebureau, Lee Im Jae.

Het politieteam concludeerde dat minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang Min, burgemeester van Seoel Oh Se Hoon en politiechef Yoon Hee Keun niet verantwoordelijk konden worden gehouden voor de tragedie. De oppositie en de families van de slachtoffers hadden een onderzoek geëist tegen hogere ambtenaren en ze hadden het ontslag van de minister van Binnenlandse Zaken geëist.