Dronebeelden tonen hoe honderden pantserwagens aankomen in Vlissingen

Honderden Amerikaanse M-1 Abrams tanks, Bradley-infanteriegevechtsvoertuigen en ander materieel rijden en varen vanaf woensdag door Nederland. Op dronebeelden is te zien hoe de Nederlandse haven van Vlissingen overspoeld is door een kleine duizend pantserwagens. Het militair materieel is bestemd voor Polen en Litouwen, waar het Amerikaans leger er oefeningen uitvoeren om Rusland af te schrikken.