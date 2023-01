Club Brugge leert supporters hartmassage geven: “Hoe sneller de ingreep, hoe groter de kans op overleven”

Iemand leren reanimeren via augmented reality: dat is de nieuwe stunt van de Club Brugge Foundation. Via de smartphone leer je in acht stappen hoe je een hartmassage toedient, en dat volledig gratis. De AR-experience werd ontwikkeld in samenwerking met de KU Leuven. “Hoe sneller de gepaste hulp geboden wordt, hoe groter de kans op overleven”, aldus Peter Gheysen.

Iemand helpen die met hartfalen geconfronteerd wordt: het is geen sinecure. Na afloop van de wedstrijd Genk-Club Brugge werd dat nogmaals pijnlijk duidelijk toen een supporter onwel werd in de tribune, gelukkig met goeie afloop. Minder dan tien procent van de mensen overleven hartfalen. Dat betekent dat er jaarlijks in een vol Jan Breydel ongeveer twee supporters een hartstilstand kunnen krijgen. En daarom ontwikkelde de Club Brugge Foundation, in samenwerking met KU Leuven en Unibet, een gloednieuwe AR-experience.

Via de smartphone leer je razendsnel hoe je iemand kan reanimeren met de hulp van augmented reality. Dat is een interactieve omgeving om de smartphone terwijl je beelden van de echte wereld gebruikt. De techniek wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij het populaire spel Pokémon Go. “Als profvoetbalclub hebben we ook naast het veld een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we bij Club Brugge al jaren vanuit onze slogan ‘No Heart, No Glory”, zegt Peter Gheysen. What’s in a name: de Foundation gebruikt de slagzin ook als website waar de AR-ervaring begint.

Gratis AED-toestellen

Hoe gaat dat juist in z’n werk? Met je smartphone leg je jouw actuele omgeving vast, en daar gaat plots een digitale speler van Club Brugge liggen. In je huiskamer, bijvoorbeeld. Stap per stap - maak de omgeving veilig, schud aan de schouders van het slachtoffer - wordt dan uitgelegd hoe je iemand met hartfalen herkent en helpt. Op de trein, in de wachtzaal bij de dokter of tijdens de rust van een voetbalwedstrijd: een hartmassage toedienen leer je plots in een oogopslag.

“Deze unieke AR-tool leert duizenden mensen op een interactieve manier een betere kennis over levensreddende technieken aan. Want hoe rapper er bij een hartfalen gepaste hulp kan geboden worden, hoe groter de kans op overleven”, gaat Gheysen verder.

Samet met Unibet werkt de Foundation al jaren aan hartveiligheid. Per uitgebrachte stem op de Player of the Month-campagne, schenkt Unibet één euro aan het goede doel waardoor amateurclubs gratis deel kunnen nemen aan een workshop rond reanimatie en hartmassages én bovendien een gratis AED-toestel ontvangen. 35 clubs werden op die manier al geholpen.