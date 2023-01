Derde keer, goeie keer? Voetballegende Ronaldo stapt opnieuw in het huwelijksbootje

Wie plannen had om met een van de beste voetballers ooit te trouwens, berg uw plannen op. Ronaldo Luís Nazário de Lima (46), de ‘Braziliaanse Ronaldo’, stapt namelijk in het huwelijksbootje. Voor de derde keer. Dat maakte zijn aanstaande, Celina Locks (32), bekend via Instagram. Opvallend: de voetballer kreeg de goedkeuring van Milene Domingues, zijn eerste vrouw met wie Ronaldo een zoon heeft van intussen 22 jaar oud.