Code geel voor regen dit weekend in Wallonië

Vrijdagnamiddag blijft het in het centrum en westen van het land grotendeels droog, in het oosten wordt wel regen verwacht. Ook zaterdag start droog, maar vanaf zaterdagmiddag wordt code geel ingevoerd voor regen in het zuiden van het land en dit tot zondagmiddag. Ook maandag nog wordt regen verwacht, vanaf dinsdag klaart het weer uit en wordt het droger. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen vrijdag tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 8 en 10 graden elders. Er waait een stevige wind uit westzuidwest, met rukwinden tot rond 70 kilometer per uur. Vrijdagavond en -nacht is het overal droog met eerst brede opklaringen en later toenemende bewolking. Tegen zaterdagochtend begint het in het westen te regenen.

Zaterdag wordt een kletsnatte regendag. In de namiddag wordt code geel ingevoerd in het zuiden van het land voor hevige regen. Die zal aanhouden tot zondagmiddag. De maxima liggen dan tussen 7 en 12 graden. Zondag krijgen we buien, die in de Ardennen winters kunnen worden. Een gure wind zorgt ervoor dat het nog kouder aanvoelt.

Volgende week

Ook maandag staan er buien op het programma, mogelijk met zelfs wat smeltende sneeuw. Het wordt zwaarbewolkt met enkele regenbuien of gemengd met wat sneeuw in Laag en Midden België. In Hoog België kan het gaan sneeuwen.

Dinsdag zou het droger worden met meer zon. Het wordt wel nog een of twee graden frisser. Dinsdag wordt sneeuw verwacht in het zuidoosten van het land. De temperaturen liggen dan net boven het vriespunt, met 1 graad in de Ardennen en zo’n 3 graden aan de kust.

Ook woensdag blijft het meestal droog met zonnige perioden, afgewisseld met wolkenvelden. De maxima schommelen tussen ­2 en 4 graden.