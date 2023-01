Rusland claimt (opnieuw) controle over Soledar, Oekraïne ontkent: “Nog steeds zware gevechten gaande”

Het Russische ministerie van Defensie zegt vrijdagmiddag dat Russische militairen de controle over de Oekraïense stad Soledar, in de oostelijke oblast Donetsk, volledig heeft overgenomen. Oekraïne ontkent die claim echter.

Rusland en Oekraïne vechten al maandenlang een bijzonder bloederige strijd uit om de controle over Soledar, een gevecht dat deel uitmaakt van de bredere strijd om de controle over de strategisch belangrijke stad Bachmoet, ten zuiden van Soledar. Volgens het Russische ministerie van Defensie is de verovering van de kleine stad nu dus eindelijk een feit.

LEES OOK. Waarom Soledar zelf de Russen niet interesseert, maar wel wat onder de stad ligt (+)

Als die bewering klopt, zou het Russische leger de Oekraïense troepen in Bachmoet volgens het ministerie kunnen omsingelen. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om een “cruciale stap” in de ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne.

LEES OOK. Gevechten om Bachmoet en Soledar doen denken aan bekende slag in België: “Oorlog op zijn wreedst” (+)

De Russische claim over de verovering van Soledar moet echter met enig voorbehoud geïnterpreteerd worden: de bewering kan niet onafhankelijk gecontroleerd worden. Jevgeni Prigozjin, de baas van het huurlingenbedrijf Wagner Group – dat zou instaan voor een groot deel van de Russische troepen in Soledar – beweerde woensdag al eens dat de Oekraïense troepen verdreven waren, maar dat bleek niet te kloppen en werd zelfs snel ontkend door het Russische ministerie van Defensie.

LEES OOK. Satellietbeelden tonen ravage in Oost-Oekraïense Soledar

Ook nu zeggen Oekraïense autoriteiten dat er nog Oekraïense troepen standhouden in de stad. Ook het Oekraïense leger ontkent het verlies van Soledar, en zegt dat er nog steeds “zware gevechten” gaande zijn.