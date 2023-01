Zulte Waregem-coach Mbaye Leye leeft tussen hoop en vrees: “Genk zal heel gefocust zijn”

Zulte Waregem genoot op donderdag nog even na van die heerlijke bekerzege tegen de Kanaries maar vanaf vandaag gaat Mbaye Leye met zijn team opnieuw aan de slag om de partij op bezoek bij Racing Genk voor te bereiden: “We moeten ook in deze wedstrijden proberen punten te sprokkelen”, aldus de Essevee-coach die stiekem hoopt om dit weekend al een beroep te doen op Jelle Vossen.

“Graag tegen Mechelen, bij voorkeur eerst uit”, zo stak Mbaye Leye vrijdagochtend omstreeks 11u30 van wal. De coach van Zulte Waregem werd een half uurtje later bijna volledig op zijn wenken bediend. “Jammer dat we eerst thuis moeten spelen maar het is een prima loting. Evenwichtig ook. Op deze manier stoot er zeker één zogenaamd kleinere club door naar de finale. Hopelijk kunnen wij die stunt realiseren.”

Essevee is duidelijk in de ban van bekerkoorts maar ondertussen waakt Leye er angstvallig over dat de focus bij zijn spelers niet verstoord raakt. De degradatiestrijd woedt dan ook nog altijd volop en met duels op bezoek Genk en Anderlecht staat er zijn team dan ook een loodzware week te wachten: “In het begin van het seizoen hadden we ook al een heel zware kalender. Nu wordt het er niet makkelijker op.”

© BELGA

Toch blijft Leye zijn eeuwige optimistische zelve: “We moeten ook in deze wedstrijden proberen punten te sprokkelen. Met vier op negen doen we het momenteel niet zo slecht. Nu moeten we ook zien te proberen tegen de grotere ploegen. Genk en Anderlecht uit, is natuurlijk niet makkelijk. In februari volgen evenwel de weken van de waarheid. Ons lot wordt niet beslist tegen Genk of Anderlecht maar in de rechtstreekse duels met onze concurrenten.”

De toon is gezet. Leye houdt zijn ploeg inderdaad scherp want van verslapping zal er geen sprake mogen zijn. Anders is de prille relance gedoemd om te mislukken: “Regelmaat inbouwen wordt voor ons nu het belangrijkste”, weet ook Leye die blijft hameren op enkele kernwoorden. “Je herbegint altijd van nul. Op Genk moet je niet meer denken aan STVV of Malinwa. Je speelt er tegen de echte titelkandidaat.”

“Zij hebben nu nog enkel het kampioenschap en ze willen zoveel mogelijk punten pakken met het oog op de play-offs. Genk zal heel gefocust zijn. Na zo’n bekeruitschakeling zullen ze niet gemotiveerd moeten worden. Iedereen zal scherp staan. Wouter Vrancken is één van de beste trainers in België. Hij brengt teams altijd op een hoger niveau. Kijk naar jongens zoals Onuachu, Trésor en Paintsil. Het wordt niet makkelijk voor ons.”

© BELGA

Trainingsprogramma aangepast aan drukke kalender

Bovendien moet Zulte Waregem net nu voor de tweede week op rij ook rekening houden met een midweekspeeldag. Leye is dan ook op zijn hoede voor overbelasting en paste zijn trainingsprogramma aan: “Mijn spelers zijn niet gewend om drie matchen per week af te werken. Net als voor STVV hebben we ook voor Genk niet echt veel tactisch kunnen trainen. Dat heb ik geleerd van de heenronde. Mijn jongens moeten daar nog aan wennen. We hebben gisteren bewust niet getraind maar zijn naar de wellness gegaan.”

“Ik heb geen schrik van een pandoering in Genk. We moeten gewoon kijken naar de andere clubs waar we moeten mee strijden. Het zou geen schande zijn om daar te gaan verliezen. Het is David tegen Goliath hé. Je moet gewoon voor je eer strijden. Het is nu niet plots makkelijker werken voor mij maar je merkt wel dat de sfeer is veranderd”, aldus nog Leye die het ondertussen wel moet zien te rooien met nog enkele geblesseerden.

Op Tambedou (enkel) en Willen (pubalgie) zal hij sowieso nog even niet kunnen rekenen. Meer zelfs. Een operatie dreigt voor Tambedou die kampt met een stressfractuur: “Modou moet bij een specialist langs om te bekijken of hij al dan niet geopereerd moet worden. Het zal sowieso even duren. Met een operatie is het in principe einde seizoen voor hem.”

“Daarom zoeken we ook nog de nodige versterking”, vertelt Leye heel openhartig. “We willen iemand die de defensie kan versterken, een rechtsvoetige jongen met snelheid die af en toe ook kan depanneren op het middenveld. Graag iemand ervaren. Met Ruud en Christian hebben we al ervaring in huis gehaald en je merkt dat dit rendeert.”

© BELGA

Beter nieuws kon Leye dan weer melden over het herstel van Jelle Vossen: “Het gaat beter met Jelle, het gaat sneller dan gehoopt. Dat is goed nieuws. Gisteren trainde hij voor het eerst met de spelers die woensdagavond niet in actie kwamen. Als dit weekend te vroeg komt, lukt het volgende woensdag. Willen en Braem trainen ook nog individueel, De Buyser ging trouwens bij een specialist langs. Net als Drambaiev. We wachten nog op die resultaten.”

Tenslotte kwam Leye ook nog even terug op de mislukte transfer van Louis Bostyn die een overgang naar Antwerp aan zijn neus voorbij zag gaan: “De twee clubs hebben geen overeenkomst bereikt maar het is nu wel een moeilijke situatie. Het is nu aan de directie om een oplossing te vinden. Hij heeft toch een mentale tik gekregen.”

Maar ook in dit dossier ontpopt Leye zich tot een gewiekst diplomaat: “We bekijken nu wat er mogelijk is. Misschien kan hij tot het einde van het seizoen blijven en kan hij opnieuw de concurrentie met Sammy aangaan. Tenzij hij een nieuwe club vindt natuurlijk. Sammy en Louis hebben elk al heel veel betekend voor deze club, dus we moeten hier heel evenwichtig in handelen.”

Net zoals hij ook heel omzichtig handelt met Ramirez, de Spaanse middenvelder die op weg leek naar de exit: “Ramirez kan niet meer vertrekken omdat hij dit seizoen al in twee kampioenschappen actief was. Hij kwam bij mij en verzekerde me dat hij klaar staat om het team te helpen. Hij moet gewoon op het veld bewijzen dat hij er klaar voor is en dan zal hij wedstrijdminuten krijgen. Het doet ook hem deugd als Ruud en Christian hier aankomen. Ach, mijn filosofie is nog steeds dezelfde maar het team voert nu beter de opdrachten uit.”