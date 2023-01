Voetbalclub OHL en KU Leuven zetten samenwerking structureel op punt

Het stadion van OHL wordt letterlijk omringd door enkele faculteiten van de KU Leuven. Samenwerken op bepaalde vlakken wordt dan ook al langer gedaan. Zo komen er al meerdere jaren geregeld KU Leuven-studenten stage lopen op de voetbalclub, wordt infrastructuur en technologie gedeeld en kunnen studenten aan voordelige tarieven naar matchen komen kijken. De nieuwe overeenkomst maakt die bestaande samenwerking structureel.

De twee partners hebben daarvoor onder meer een stuurgroep, met een tiental personen van zowel de KU Leuven als OHL, opgericht. De groep zet de visie en de koers uit van nieuwe projecten, zet nieuwe prioriteiten op de agenda en kan nieuwe vormen van samenwerking voorstellen.

De vernieuwde en uitgediepte samenwerking is voor beide partijen een meerwaarde, zegt Luc Sels, rector van de KU Leuven. Sels denkt bijvoorbeeld aan het inzetten van ingenieursstudenten of studenten sportgeneeskunde, economie of marketing in de club. “Bij een samenwerking tussen een universiteit en een voetbalclub zijn studenten sportwetenschappen of kinesitherapie het meest voor de hand liggend om projecten rond te bouwen. Maar ook ingenieurs of studenten health engineering kunnen aan hun trekken komen: de data die OHL kan bieden via hun spelers, zijn heel interessant voor ons als universiteit.”

Peter Willems, CEO van OHL, sluit zich daarbij aan. “We hebben veel raakvlakken met de universiteit, onder meer op vlak van innovatie. De expertise van de KU Leuven, bijvoorbeeld rond medische begeleiding, kan ons helpen bij onze dagelijkse werking.”