De FIFA-voorzitter mocht tijdens het WK niet zomaar in beeld gebracht worden: aan deze regels moesten tv-mensen zich houden

Tijdens het WK legde de FIFA specifieke regels op voor het in beeld brengen van voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt de Britse krant The Times.

Infantino maakte er een punt van om bij alle 64 WK-wedstrijden in Qatar minstens even aanwezig te zijn. Dat lukte hem ook. Om dat allemaal mooi in beeld te brengen, kregen televisieploegen verschillende richtlijnen mee vanuit HBS. Dat is de Host Broadcast Service die de FIFA gebruikt om WK-wedstrijden uit te zenden.

De volgende drie basisregels werden in acht genomen:

- Infantino moest minstens één keer in beeld gebracht worden tijdens een wedstrijd die hij bijwoonde. Dat zou uiteindelijk dus 64 keer gebeuren.

- Er mochten geen beelden gemaakt worden wanneer Infantino op z’n smartphone zat.

- Wanneer Infantino naast een hoog geplaatste Qatarees zat, mochten er geen beelden gemaakt worden van onder de knie. Wegens culturele gevoeligheden.

Volgens The Times werd tegen deze regels minstens één keer ingegaan, waarop de verantwoordelijke regisseur een berisping zou gekregen hebben.