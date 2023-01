Politieagent gedood bij mesaanval in Boedapest

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest heeft een man die met een mes aan het zwaaien was, donderdagavond een 29-jarige politieagent gedood en twee andere agenten ernstig verwond. Dat meldt de Hongaarse politie.

De politie werd donderdagavond opgeroepen nadat een man een deur van een buur had ingebeukt en hem bedreigde in een appartement. Wanneer de agenten probeerden tussen te komen, viel de man hen aan met het mes. Andere agenten slaagden erin om de vluchtende dader tegen te houden door hem in het been te schieten.

Aan de politiegebouwen in Hongarije zijn vrijdag zwarte vlaggen gehesen, ter herdenking van de overleden agent.

© EPA-EFE