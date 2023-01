Ellen schrikt van ‘stunt’ bij virtuele rondleiding in villa: “Plots stond er een blote vrouw in de badkamers”

Ellen (42) uit Brasschaat viel deze week even van haar stoel toen ze zoekertjes met koophuizen bekeek. Een prachtige vrijstaande woning in villawijk Vriesdonk zag er heel uitnodigend uit, dus nam ze de tijd voor de ‘virtuele rondleiding’. “In twee van de drie badkamers stond een blote vrouw. Wat was dit?”

Het snufje van de virtuele rondleidingen is in de immowereld stilaan ingeburgerd. Kandidaat-kopers kunnen vanaf de voordeur alle kamers verkennen, de trap op, of de tuin in. Ze kijken 360° rond en kunnen scrollen naar elk detail. Het systeem lijkt op Google Streetview en is een aanvulling op de fotoreeksen en video’s bij een digitale advertentie.

“Ik liep al langer met het idee rond daar iets extra’s mee te doen”, zegt Peter Huyghe van Metropool Vastgoed. Hij wachtte tot het geschikte pand in portefeuille kwam en verstopte dan zijn ‘stunt’ in de virtuele rondleiding. Met medewerking van alle betrokkenen. Want het is natuurlijk een ingehuurd model, en niet de dame des huizes die in de prachtige villa staat te pronken. ‘Toevallig’ heeft ze ook nog nét een handdoek rond haar middel. Ze staat in de ene badkamer aan het bad, in de andere aan de spiegel, en kijkt alsof ze betrapt is. (Lees verder onder de foto)

© rr

“De jongedame is netjes betaald voor deze fotoshoot, het resultaat is zedig en wat mij betreft zeker amusant. Daar heb ik goed over gewaakt, net omdat het mijn idee was. Onze klanten en de eigenaar reageren ook positief, al is het huis (kostprijs 1,2 miljoen, red.) intussen nog niet verkocht. Ik ben ook de allereerste die met zo’n dingetje experimenteert”, zegt Huyghe.

“Waarom het geen man is? Dat had ook gekund, of de situatie had wat kunnen variëren, op een andere plaats in het huis. Je moet dit natuurlijk niet bij elk koophuis gaan doen. En misschien blijft het gewoon bij deze ene keer.” Dat het om een piekfijn afgewerkt maar ongemeubeld huis gaat, speelt misschien ook mee. De dame brengt alleszins de lege badkamer ‘tot leven’.

Per ongeluk?

“Ik voel dat anders aan”, zegt Ellen die de online-rondleiding deed. “Mijn eerste reactie was dat dit per ongeluk was gebeurd of een flauwe grap was bij het monteren... Dat dit opzettelijk wordt gedaan, brengt me bij een heel andere conclusie: dit prachtige huis heeft zoiets toch helemaal niét nodig? Wat is de functie?” (Lees verder onder de foto)

© rr

Voor het maken van zo’n virtuele rondleiding loopt een medewerker van het immokantoor met een smartphone filmend door de woning, maar er zijn ook enkele belangrijke bijkomende tools nodig, zoals een aparte lens, een rotor, en de software om alles aan elkaar te ‘kleven’. “Wij doen het voor al onze panden”, zegt Huyghe.

“Ook de huurpanden. In coronatijd is op basis van de virtuele rondleiding al meermaals een huurovereenkomst opgemaakt. Het is dus een heel belangrijk communicatiemiddel. Trouwens, het is niet eenvoudig om een model bij het maken van zo’n video ‘stil te laten staan’ (lacht). Het lijkt makkelijker dan het is.”