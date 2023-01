Globetrotter die op zijn 24ste al in vijf landen gespeeld heeft (en wat weg heeft van Skov Olsen): wie is Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer?

© FrontzoneSport via Getty Images

Denemarken, Engeland, Schotland, Nederland, opnieuw Denemarken, Rusland, een derde keer Denemarken en nu België. De nieuwe Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer (24) is een heuse globetrotter op zoek naar een buitenlands avontuur. De eerste keer lukte het niet om sportieve redenen, de tweede keer stak de Russische inval in Oekraïne stokken in de wielen. Derde keer, goede keer?