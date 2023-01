Seksfeestjes leiden tot ontslag en schorsing agenten in Tennessee

Het politiebureau van La Vergne, een voorstad van Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft een slechte beurt gemaakt. Vijf agenten zijn er ontslagen en drie anderen geschorst nadat gebleken is dat zeker vijf mannelijke agenten regelmatig seks hadden met een vrouwelijke collega, zowel op als buiten het werk. Dat melden Amerikaanse media.

De beschuldigingen, geuit door collega’s van de betrokkenen, worden onderzocht, zo zei burgemeester Jason Cole. “Deze situatie is onaanvaardbaar en van zodra ze ons ter ore zijn gekomen, zijn er maatregelen genomen tegen de betrokken personen,” zei Cole in een verklaring. “Onze hoogste prioriteit is om het vertrouwen van het publiek terug te winnen.”

De beschuldigingen stonden in een intern rapport waar NBC-filiaal WSMV uit Nashville de hand op kon leggen. Het gaat over het delen van ‘dickpics’, seks op kantoor tijdens de diensturen en deelname aan “Girls Gone Wild”-achtige feestjes.

“De acties van enkelen vertegenwoordigen niet de hele afdeling”, zei politiechef Burrel “Chip” Davis in een eerste reactie.

Davis zei dat er ondanks de ontslagen en schorsingen voldoende personeel is om al de patrouillediensten te dekken. Hij zei dat er adviseurs zijn ingeschakeld om “onze agenten te helpen deze omstandigheden te verwerken.” Op het politiebureau werken een zestigtal agenten.